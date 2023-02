Polícia investiga caso de idoso encontrado morto dentro de sofá em Angra dos Reis

Vítima tinha 62 anos, era natural de Juiz de Fora (MG) e morava de aluguel. Corpo foi encontrado na sexta-feira, pelo proprietário do imóvel, devido ao mau cheiro. A Polícia Civil está investigando o caso de um idoso, de 62 anos, encontrado morto em uma casa de aluguel em Angra dos Reis (RJ). O imóvel fica na esquina das ruas Laranjeiras e 42, no Perequê.

Segundo a polícia, o corpo estava dentro de um sofá, já em estado de decomposição. O cadáver foi encontrado pelo dono da residência, na sexta-feira (17), devido ao mau cheiro.

Ainda de acordo com a polícia, o proprietário informou que a porta do imóvel estava arrombada.

Vizinhos informaram aos agentes que o idoso não era visto desde quarta-feira (13). Ele era natural de Juiz de Fora (MG) e morava sozinho.

A casa passou por uma perícia e, em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, “o laudo da necropsia é inconclusivo devido ao estado de decomposição do cadáver”.

Testemunhas estão sendo ouvidas para que as circunstâncias do caso sejam esclarecidas.

