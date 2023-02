Polícia investiga caso de jovem estuprada por dois amigos após carona em Jaú

Caso ocorreu na noite do último domingo (29), mas a PM somente foi acionada na tarde desta segunda-feira (30). Durante o abuso sexual, os criminosos ainda a agrediram com tapas no rosto. A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro contra uma jovem, de 21 anos, após uma carona em Jaú (SP). O caso ocorreu na noite do último domingo (29), mas a PM somente foi acionada na tarde de segunda-feira (30).

Segundo a PM, a vítima foi atendida em frente a um bar, localizado na Avenida Anna Claudina, 215. Ela teria narrado que estava com amigos, consumindo bebida alcóolica, quando decidiram ir até a praça na Rua Ângelo Martina.

Ainda conforme a vítima, um dos amigos a ofereceu carona até a sua casa, junto a outro jovem. No caminho, o homem parou o carro em um ambiente escuro e a dupla abusou sexualmente da vítima, mesmo após ela pedir que parassem.

Durante o abuso, os criminosos ainda a agrediram com tapas no rosto, até que ela desmaiou. Quando acordou, estava vestida, sendo levada até a casa.

A jovem registrou boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ) na cidade. O delegado expediu uma medida de prisão contra um deles que foi identificado pela polícia.

