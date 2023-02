Polícia investiga esquema de fraude de histórico escolar em Cravinhos, SP

Dois computadores foram apreendidos durante cumprimento de mandados nesta quarta-feira (1º). Uma mulher foi ouvida, confessou participação na adulteração, mas foi liberada. Polícia apreende computadores durante mandados em investigação de esquema de falsificação de histórico escolar em Cravinhos, SP

A Polícia Civil informou nesta quarta-feira (1º) que investiga um esquema de adulteração de histórico escolar em Cravinhos (SP).

Dois computadores de um estabelecimento comercial suspeito de participação no crime foram apreendidos durante cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pela 2ª Vara de Cravinhos nesta quarta.

Segundo as investigações, que começaram em meados de outubro do ano passado, o estabelecimento comercial foi rastreado pelos policiais após diligências.

Uma mulher foi levada pela delegacia, prestou depoimento, confessou participação no esquema e foi liberada. Em depoimento, a suspeita informou que vendia os documentos adulterados por R$ 100.

Os policiais descobriram que ela usava programas de edição no computador para substituir os dados do documento original e inserir os falsos no histórico.

Os computadores apreendidos vão ser periciados e a Polícia Civil informou que vai seguir com as investigações.

