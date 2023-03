Polícia investiga ‘golpe do falso aluguel’ de imóveis em Aracaju

Quem foi vítima do golpe deve procurar uma delegacia e registrar um Boletim de Ocorrência. Polícia investiga ‘golpe do falso aluguel’ em Aracaju

A Polícia Civil de Sergipe instaurou inquérito para investigar suspeitos de praticarem o ‘golpe do falso aluguel em Aracaju. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (3).

O golpe é antigo e funciona assim: o estelionatário anuncia uma casa ou apartamento bem localizado, com boa estrutura e com preço muitas vezes abaixo do mercado. Esse tipo de situação acontece principalmente pela internet, por meio de falsos anúncios. A vítima é pressionada contra o tempo para fechar o negócio rápido e não perder a oportunidade, fazendo o pagamento de algum valor em dinheiro de forma antecipada.

Um morador de Aracaju, que preferiu não se identificar, sofreu uma tentativa do golpe. Através de mensagens pelo celular, uma mulher que se passava por advogada, fazia a negociação do aluguel de um apartamento e pediu R$ 5 mil de adiantamento. Ele não caiu no golpe, mas outras pessoas não tiveram a mesma sorte.

O síndico do condomínio onde estaria o apartamento disponível, chegou a fixar na portaria um aviso, informando que há apartamentos para alugar no local.

O delegado Everton Santos, explicou que os interessados em locações de imóveis devem procurar plataformas exclusivas e exigir a documentação antes de qualquer pagamento. Ele também orientou que vítimas do ‘golpe do aluguel’ se dirijam a uma delegacia e registrem Boletim de Ocorrência.

“Se você foi vítima do ‘golpe do falso aluguel’, compareça a uma delegacia de polícia mais próxima para registrar um Boletim de Ocorrência. É importante levar documentos que possam auxiliar na investigação criminal, como capturas de tela e comprovantes de transferência bancária”, orientou.

Mata