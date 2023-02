Polícia investiga morte de adolescente de 16 anos na Barra dos Coqueiros

Ela foi levada a um hospital na cidade por três homens e a irmã, após se sentir mal próximo à residência alugada para os dias de Carnaval. Barra dos Coqueiros: morte de jovem de 16 anos está sendo investigada pela Polícia Civil

Uma adolescente de 16 anos morreu na Barra dos Coqueiros, na manhã dessa segunda-feira (21). A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Civil.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a vítima foi levada ao Hospital de Pequeno Porte Santa Luzia, na cidade, por três homens e a irmã, após se sentir mal próximo a uma residência alugada para os dias de Carnaval.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, a vítima chegou ao hospital apresentando “extremidades frias e cianóticas, sem pulsos centrais e/ou periféricos e midríases”, e que toda a tentativa de reanimação foi feita, mas sem êxito.

No Instituto Médico Legal, foi verificado que não havia nenhuma lesão externa suficiente para ter provocado a morte da jovem. Por isso, foi coletado material biológico para análises importantes durante o inquérito policial.

Segundo o IML, a morte foi provocada por um colapso cardiopulmonar, que teria sido provocado por algum tipo de intoxicação. Um exame toxicológico deve contribuir para definir a causa da morte. O resultado deve ficar pronto entre 10 e 15 dias.

A Polícia Civil acredita que a adolescente estava em uma festa particular, já que a PM informou que a ocorrência não foi durante os shows na praça de eventos da Barra dos Coqueiros ou durante os arrastões.

Qualquer informação sobre a morte pode ser repassada para o Disque Denúncia, através do telefone 181. Não é preciso se identificar.

