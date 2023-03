Polícia investiga morte de bebê de 7 meses em hospital no interior de SP

Segundo a polícia, a mãe da criança registrou BO relatando que o filho apresentou febre e foi levado à UPA e à Santa Casa de Ibitinga, mas foi liberado após os atendimentos. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a morte de um bebê de 7 meses na Santa Casa de Ibitinga (SP).

O caso ocorreu na madrugada desta quarta-feira (22). Segundo a polícia, a mãe da criança registrou a ocorrência relatando que o filho apresentou febre no início da semana e, por isso, ela o levou à Unidade de Terapia Intensiva (UPA) da cidade, onde ele foi medicado com dipirona e liberado.

Ainda conforme a mãe relatou à polícia, a criança voltou a ter febre e foi levada à Santa Casa para atendimento, mas acabou liberada novamente. Nesta terça-feira (21), o menino foi internado no hospital, mas não resistiu e morreu na madrugada de quarta-feira.

O BO foi registrado como morte suspeita e a polícia instaurou inquérito para investigar o caso. O corpo da criança foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi examinado para definir a causa da morte.

O bebê foi enterrado às 8h desta quinta-feira no Cemitério Municipal. O g1 questionou a Santa Casa sobre o caso, que informou que o paciente deu entrada na UPA e foi atendido pelos médicos plantonistas.

“Após avaliação das condições de saúde apresentadas, houve a transferência para a Santa Casa onde passou por acompanhamento e atendimento especializado, infelizmente evoluindo à óbito. O caso está sendo acompanhado pelas autoridades competentes bem como pelo Conselho Tutelar, no entanto, cumpre salientar que todo o atendimento e suporte necessário foi oferecido pelos profissionais de saúde”, finaliza a nota.

