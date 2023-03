Polícia investiga morte de bebê de 7 meses que caiu enquanto era amamentado em Quatá

De acordo com o registro policial, a mãe da criança aparentemente teve uma crise convulsiva enquanto amamentava a criança. O caso foi registrado na quarta-feira (22). A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de apenas 7 meses que caiu durante a amamentação, em Quatá (SP). O caso foi registrado na quarta-feira (22).

De acordo com o registro policial, a mãe da criança aparentemente teve uma crise convulsiva enquanto amamentava a criança e ambos foram ao solo. Com a queda, a criança veio a óbito.

Ainda segundo a corporação, um parente socorreu chegou a socorre a mãe e o bebê. Os dois foram levados até a Santa Casa de Quatá. No local, apesar das tentativas de reanimação, a criança não resistiu.

Foi requisitado exame necroscópico para a criança e o laudo ainda não foi emitido pelo Instituto Médico Legal.

Um inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias da morte da criança. O caso foi registrado com morte suspeita.

