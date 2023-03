Polícia investiga morte de cachorro queimado em Nossa Senhora do Socorro

O tutor do animal informou à polícia que alguém teria amarrado o cachorro em um sofá velho e ateado fogo. A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (30) que está investigando a morte de um cachorro, que teria sido amarrado e queimado no Conjunto Jardim, na cidade de Nossa Senhora do Socorro.

O tutor do animal informou à polícia que alguém teria amarrado o cachorro em um sofá velho e ateado fogo. Ele ainda disse que um grupo de pessoas tinham costume de ficar conversando nesse sofá.

Policiais foram ao local e constataram a morte nessa quarta-feira (29). As investigações estão sendo conduzidas pela 7ª Delegacia Metropolitana.

Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

