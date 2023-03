Polícia investiga morte de jovem baleado nove vezes na zona Oeste de Ribeirão Preto, SP

Homem de 26 anos foi surpreendido por suspeito que estava em carro no Jardim Progresso. Segundo boletim de ocorrência, três disparos acertaram cabeça da vítima. Ninguém foi preso. Polícia Científica periciou local de assassinato na zona Oeste de Ribeirão Preto, SP

Jefferson Nascimento/EPTV

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 26 anos no Jardim Progresso, zona Oeste de Ribeirão Preto (SP), na tarde de domingo (5).

Segundo boletim de ocorrência (BO), Elias Grossi dos Santos foi atingido por ao menos nove tiros, sendo três na cabeça. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O registro aponta que os disparos foram feitos por um suspeito que estava em um carro na Rua B13, conforme relatado por testemunhas. Ainda de acordo com o BO, ao menos 15 disparos de calibre 9mm foram feitos contra o jovem.

Além da cabeça, a vítima foi atingida por cinco tiros nas costas e um no ombro por volta das 14h30. A Polícia Científica foi acionada e realizou os trabalhos de perícia no local.

O caso foi apresentado como homicídio à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

valipomponi