Polícia investiga morte de preso socorrido com ferimento na cabeça em penitenciária no interior de SP

Caso ocorreu em uma penitenciária de Marília (SP) localizada na rodovia SP-294, Jardim Polyana, nesta quinta-feira (2). Outros detentos disseram que Zamir Lopes da Silva, de 55 anos, caiu do beliche onde dormia. Um detento em regime semiaberto morreu após supostamente cair do beliche onde dormia e bater a cabeça contra o chão. O caso ocorreu em uma penitenciária de Marília, no interior de SP, localizada na rodovia SP-294, Jardim Polyana, nesta quinta-feira (2).

Segundo o boletim de ocorrência, registrado como morte suspeita, um agente penitenciário soube do caso na madrugada quando outros presos relataram que a vítima, identificada como Zamir Lopes da Silva, de 55 anos, caiu do beliche.

O detento foi socorrido pelos funcionários do local e levado ao Hospital das Clínicas (HC) de Marília, onde ficou internado. Contudo, na manhã do mesmo dia, Zamir não resistiu aos ferimentos e morreu. A causa da morte não foi apresentada, segundo o BO.

O agente penitenciário ainda disse à polícia que Zamir tinha um ferimento na cabeça, além de informar que o preso fazia tratamento médico por possuir leucemia e ser HIV positivo. Um exame necroscópico foi solicitado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista

X

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

pappa2200