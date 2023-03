Polícia investiga novo ato de vandalismo na estátua do poeta Mario Quintana em Alegrete

Monumento já foi danificado três vezes em cerca de quatro meses após inauguração. Estátua de Mario Quintana é vandalizada em Alegrete

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar possível crime de dano qualificado em mais um ato de vandalismo na estátua do poeta Mario Quintana em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O monumento, inaugurado no dia 13 de novembro de 2022, na Praça Getúlio Vargas, já foi vandalizado três vezes desde então.

A estátua teve o dedo de uma das mãos quebrado na noite do último domingo (19), por volta das 23h20. A Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania registrou boletim de ocorrência na polícia um dia depois do ocorrido.

As câmeras de segurança do local estão sendo analisadas para a identificação dos autores. Caso os envolvidos sejam menores de idade, eles serão ouvidos acompanhados dos responsáveis.

“É a terceira vez que vandalizaram a estátua, mas, dessa vez, temos imagens nítidas das câmeras de videomonitoramento. Nós lamentamos mais um ato de vandalismo na estátua. Queremos punição severa para quem está fazendo isso porque é uma coisa que não tem explicação”, diz Daniel Rosso, secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania de Alegrete.

A primeira ocorrência de vandalismo foi no dia 3 de janeiro deste ano, quando a estátua teve o olho danificado. A segunda foi no dia 9 do mesmo mês, quando o nariz foi quebrado.

A obra foi feita pelo artística plástico Rossini Rodrigues, que irá para Alegrete nas próximas semanas para restaurá-la.

Denúncias podem ser feitas para a Polícia Civil pelo telefone (55) 3427-0318. Elas podem ser realizadas de maneira anônima.

Conhecido como “o poeta das coisas simples”, Mario Quintana escreveu mais de 20 livros, além de poesias que entraram para a história da cultura brasileira. Nascido em Alegrete, Quintana se mudou para Porto Alegre ainda criança e morreu em 1994, aos 87 anos.

