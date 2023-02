Polícia investiga origem de corpo encontrado em córrego na zona Oeste de Ribeirão Preto, SP

Vítima não identificada estava caída de bruços e apresentava corte na região do olho. Caso foi registrado como homicídio. Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Ribeirão Preto, SP

A Polícia Civil investiga a origem de um corpo encontrado no domingo (26) no córrego que corta o bairro Adão do Carmo Leonel, na zona Oeste de Ribeirão Preto (SP).

Segundo boletim de ocorrência, a vítima estava caída de bruços na água e apresentava um corte na região do olho. Ela não foi identificada e teria sofrido uma fratura no antebraço direito.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por moradores e compareceram ao córrego, que fica no final da Rua Egisto Marim.

A Polícia Científica também foi acionada e periciou o local por volta das 15h. A ocorrência foi registrada como homicídio na Central de Polícia Judiciária da cidade.

