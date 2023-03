Polícia investiga se ex-sogra que sequestrou e matou jovem tem ligação com grupo criminoso

Suspeita de vínculo com facção surgiu após perícia nos celulares dos investigados, segundo delegada. Jéssica Elias da Rosa, 23 anos, foi encontrada morta em Braço do Norte na quinta-feira (23). Corpo de jovem sequestrada por ex-sogra e pela atual do ex é encontrado em SC

A Polícia Civil investiga se a ex-sogra de Jéssica Elias da Rosa, 23 anos, tem vínculos com um grupo criminoso. A jovem foi encontrada morta em Braço do Norte, no Sul catarinense. Já a ex-sogra está presa suspeita de sequestrar e matar a vítima, em conluio com outras duas pessoas.

O corpo de Jéssica foi encontrado na noite de quinta-feira (23), em uma área de mata da cidade, segundo a delegada. Ela deixa dois filhos, de 5 e 8 anos.

A vítima foi sequestrada em 20 de janeiro e, até quinta, estava desaparecida. Além da ex-sogra, o companheiro desta suspeita e mais a atual namorada do ex de Jéssica são suspeitos de sequestrar e matar a vítima. Os três estão presos temporariamente.

A delegada responsável pelo caso, Jucinês Ferreira, explicou que a suspeita da ligação da ex-sogra com um grupo criminoso ocorreu após a perícia nos celulares dos investigados. “Mais para frente, teremos tais hipóteses confirmadas ou não”, afirmou.

Além desse vínculo com a facção, a Polícia Civil investiga se o ex-namorado de Jéssica seria o mandante dos crimes e a participação de mais um homem, que teria ajudado o trio que está preso a esconder o corpo da vítima.

A delegada explicou que Jéssica e o ex tiveram um relacionamento muito conturbado e ele chegou a atear fogo na casa em que ela morava com familiares, crime pelo qual chegou a ser preso. Isso teria deixado um dessabor para ele.

Segundo a delegada, a atual namorada dele “nada faz sem uma determinação dele, sem uma orientação dele”. A polícia aguarda a perícia dos celulares de todos os investigados para chegar a uma conclusão sobre se ele foi ou não o mandante dos crimes.

Rancor da ex-sogra

A delegada esclareceu mais sobre a motivação dos suspeitos que já estão presos.

“A ex-sogra detinha um rancor à pessoa da vítima sobretudo porque a Jéssica teve um relacionamento muito conturbado com o filho desta mulher. Chegou de uma série de agressões físicas, de violência doméstica, a ponto de ele, no final do relacionamento, chegar a atear fogo na residência da Jéssica e familiares dela. Ele foi preso por conta deste crime praticado”, disse a delegada.

Jéssica Elias da Rosa está desaparecida desde 20 de janeiro

Segundo Ferreira, a ex-sogra disse em depoimento à polícia que o filho dela foi preso por causa de Jéssica.

“Apesar desse relacionamento muito conturbado, deste crime executado em detrimento não só dela, mas também de familiares, a Jéssica, ele preso, retomou o relacionamento com ele”, disse a delegada.

“A ex-sogra, muito contrariada, tentou fazer com que este filho de fato se afastasse dela [Jéssica]. Ele veio a ser solto, veio a iniciar um novo relacionamento com quem a [ex-sogra] criou um elo”, declarou Ferreira. A investigação descobriu que a relação entre a ex-sogra e a atual namorada do ex de Jéssica é muito forte.

O terceiro preso disse à polícia que a atual namorada do ex da vítima teve a ideia do crime a ex-sogra compactuou.

Outro investigado

Além do ex de Jéssica, outro homem é investigado, suspeito de ter ajudado na ocultação do cadáver. Por causa dele, a polícia resolveu resgatar o corpo da vítima ainda de noite.

“A gente tinha a informação que uma quarta pessoa, que não são esses três, também teria contribuído na ocultação de cadáver. Então a gente também sabia, e era algo da minha pessoa, como chefe da investigação, tive o receio de que esse quarto pudesse ir lá à noite e retirar o cadáver. Então a gente preferiu fazer o trabalho no período da noite”, relatou a delegada.

O QUE SE SABE sobre o crime

ASSASSINATO: Jovem sequestrada foi morta com ‘muita surra’

LOCALIZAÇÃO DO CORPO: Vítima foi enterrada em área isolada e mata

Foi o companheiro da ex-sogra, que confessou o crime, que possibilitou que a polícia chegasse ao local onde o corpo estava enterrado.

Inquérito

A delegada informou que o inquérito deve ser concluído em até 30 dias. Ao fim desse prazo, ela deve pedir a conversão das prisões temporárias dos suspeitos em preventiva.

O trio vai responder por sequestro e cárcere privado, associação criminosa, homicídio qualificado, e ocultação de cadáver. O g1 não localizou a defesa dos três.

pappa2200