Polícia investiga se morte de empresário que ‘marcou encontro’ com assassino foi latrocínio ou execução

A Polícia Civil investiga a morte de Thiago Varvello Nasser, de 24 anos, dono de uma loja de celulares durante um assalto em um prédio comercial na Avenida Conselheiro Nébias, no bairro Encruzilhada, em Santos. Segundo a delegada responsável pelo caso, o empresário pode ter sido vítima de latrocínio ou execução. Ainda durante o crime, o irmão dele foi baleado na virilha.

Em entrevista para a TV Tribuna, afiliada a Globo, a delegada Juliana Buck disse as equipes conseguiram filmagens e testemunhas logos nas primeiras 24h. “A policia vem tentando identificar partícipes, co-autores, rota de fuga e veículos utilizados”, explicou ela.

Ainda segundo a delegada, duas equipes estão trabalhando no caso, sendo policiais do 4º DP e do setor de homicídios de Santos. “Nesse momento estamos tentando identificar a motivação do crime, para que a gente entenda se foi um latrocínio ou uma execução”, disse Juliana.

Questionada sobre a presença de mais de um criminoso no caso, a autoridade afirmou que inicialmente a policia não tem a informação, mas que “a princípio apenas uma pessoa estaria sendo apontada como o suspeita pelos disparos”, contou.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida ao serem baleadas durante assalto em prédio comercial em Santos (SP)

O que se sabe

A delegada informou que os profissionais da recepção do prédio disseram que o suspeito não apresentou documento e não tirou a foto de identificação na entrada do edifício. “Foi autorizada pelo proprietário a subida do homem ao estabelecimento comercial. Existia uma tratativa, antes, entre o autor do fato e o dono”.

Ainda de acordo com a autoridade, a polícia acredita em duas hipóteses. “Ou existiu uma simulação de compra de celular ou foi uma questão premeditada. Nós ainda não tem essa conclusão e [o caso ainda] está sendo investigado”.

Segundo ela, um dos celulares utilizados pela vitima que morreu foi levada pelo autor do fato. “Nós conseguimos algumas informações e levantamos questões relacionadas a troca de mensagens e a polícia está analisando o conteúdo”, finaliza.

Entenda o caso

Uma pessoa morreu e outra foi baleada na virilha durante um assalto a uma loja de celulares em um prédio comercial na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos, no litoral de São Paulo, na quarta-feira (1). A PM informou ao g1 ter sido acionada para atender a ocorrência por volta das 16h30 .

A loja assaltada fica no 10º andar do Edifício Legacy Tower – o piso todo foi interditado para garantir o trabalho da Polícia Científica. De acordo com um funcionário do prédio, que não quis se identificar, o criminoso chegou de boné e máscara e apresentou documento falso para ter acesso à loja. O caso foi registrado no 4º DP de Santos.

