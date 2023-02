Polícia investiga se quadrilha que recebia informações de empregada doméstica também planejava sequestrar desembargador do RN

Mulher foi presa nesta terça-feira (21) no sítio do desembargador sob a suspeita de passar informações para um possível assalto na propriedade. A Polícia Civil vai investigar se a quadrilha que recebia informações de uma empregada doméstica para assaltar a casa do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Expedito Ferreira, também pretendia sequestrá-lo.

A mulher de 40 anos foi presa nesta terça-feira (21) na cidade de Alexandria, na Região Oeste do RN, na propriedade do desembargador, na zona rural. Ela trabalhava para amigos do magistrado, segundo a Polícia Militar, que realizou a prisão.

O caso será investigado pela Divisão de Polícia Civil do Oeste (Divipoe). O delegado responsável pelo caso, Alex Wagner, confirmou que um inquérito vai ser instaurado para apurar “o fato como um todo”: a suspeita de que a quadrilha tramava o assalto à residência e o sequestro do desembargador.

O inquérito será concluído em 10 dias. “A delegacia vai instaurar o inquérito policial, que vai poder discriminar qual foi a dinâmica do crime, quais seriam os outros comparsas e como seriam cometidos os crimes”, disse o delegado.

Delegado fala sobre investigação de plano de assalto à casa e sequestro de desembargador

O relatório de investigações da Polícia Civil cita ainda a possibilidade do roubo de armas da residência.

A mulher foi detida após um denúncia anônima e confessou que existia um plano para assaltar a casa do desembargador. O mandado de prisão da mulher expedido pela Comarca de Pau dos Ferros converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e ela vai esperar a investigação presa.

“O delegado de plantão entendeu que ali estaria havendo um crime de associação criminosa instalada para o fim de cometer um dos crimes. No caso roubo, sequestro, e aí a possibilidade de ocorrência de outros. O delegado entendeu que o autor é flagrante e o juiz concordou”, explicou o delegado Alex Wagner.

O celular da suspeita também foi apreendida para investigação.

O caso

A mulher de 40 anos foi presa suspeita de passar informações a uma quadrilha que planejava um assalto à casa do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Expedito Ferreira, segundo a PM. A Polícia Civil confirmou que o possível sequestro também será investigado.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A Polícia Militar informou que tomou conhecimento do fato através de uma denúncia anônima.

“Recebemos a denúncia de que essa mulher estaria repassando informações privilegiadas para um grupo criminoso. Fizemos diligências em busca dela e a encontramos no sítio do desembargador”, afirmou o tenente coronel Inácio Brilhante, subcomandante do Policiamento Regional 5, responsável pela área do Alto Oeste.

A propriedade fica na zona rural de Alexandria e, no momento que a polícia chegou, o desembargador estava no local. A mulher foi encaminhada à delegacia pelos policiais e confessou que existia um plano para assaltar a casa do desembargador.

LEIA TAMBÉM:

Potiguar reencontra cachorro desaparecido há quatro meses durante bloco de carnaval em cidade vizinha

Governo de SP foi avisado 2 dias antes sobre risco de desastre em São Sebastião

Polícia identifica autores de chacina em Sinop (MT); dupla atirou por perder jogo de sinuca

A Polícia Civil solicitou um mandado de prisão que foi expedido pela comarca de Pau dos Ferros e a suspeita foi encaminhada ao presídio feminino de Mossoró.

Ainda de acordo com o tenente coronel Inácio Brilhante, ela teria relatado detalhes do plano criminoso e contou ainda que os integrantes da quadrilha atuam nas cidades de Natal e Parelhas.

Giroflex, Polícia Militar RN

Raiane Miranda

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

pappa2200