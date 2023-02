Polícia investiga suspeita de golpe contra sobreviventes e familiares de vítimas da tragédia da boate Kiss em Santa Maria

Segundo relatos, suspeitos procuram pessoas dizendo que há indenizações disponíveis, mas que valor só é liberado após pagamento de falsa pendência fiscal. Incêndio matou 242 pessoas em 2013. Fachada da boate Kiss, em Santa Maria, 10 anos após incêndio

Jonas Campos/RBS TV

A Polícia Civil de Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, investiga ao menos 10 casos de suspeita de golpe contra sobreviventes e familiares de vítimas do incêndio na boate Kiss. Segundo relatos, supostos representantes de escritórios de advocacia dizem que indenizações estariam disponíveis, desde que as pessoas pagassem uma quantia para regularizar uma falsa pendência fiscal.

A tragédia ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013, matando 242 pessoas e ferindo mais de 600. Na última sexta-feira (27), homenagens marcaram os 10 anos do incêndio.

Um dos advogados que acompanha algumas famílias de vítimas começou a receber ligações de clientes comentando sobre a falsa indenização.

“Não existe sentença positiva ou negativa, procedente ou improcedente que dará ou não direito a recebimento de valores indenizatórios sobre a tragédia. Então, fica o alerta. Pedimos que desconsidere totalmente essa situação”, diz o advogado Luís Fernando Smaniotto.

A Polícia Civil também orienta que nenhuma informação com dados pessoais ou valores sejam repassados sem que a pessoa fale pessoalmente com seu advogado.

LEIA TAMBÉM:

Menina que nasceu após morte do pai lê carta para ele

Familiares de vítimas soltam 242 balões brancos no céu

‘O tempo não passou’, diz pai de vítima

Veja relatos de sobreviventes: ‘perdi todos os meus amigos’

Familiares de vítimas do incêndio na Boate Kiss, ocorrido em 2013, participam da soltura de 242 balões em homenagem às vítimas, na praça Saldanha Marinho, em Santa Maria (RS), nesta sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, dia em que se completam 10 anos da tragédia.

GABRIEL HAESBAERT/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi