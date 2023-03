Polícia investiga suspeitos de clonar telefone de delegacia para aplicar golpes em Santa Maria

Ao menos quatro casos são apurados. Conforme a polícia, criminosos pedem senhas e dados pessoais alegando que uma pessoa foi presa com cartão de crédito da vítima do golpe. Como funciona esquema de golpe investigado em Santa Maria

Reprodução/RBS TV

A Polícia Civil de Santa Maria, no Centro do Rio Grande do Sul, investiga ao menos quatro ocorrências de uma falsa delegacia aplicando golpes em moradores da região. Conforme a polícia, suspeitos se passam por policiais que ligam para pessoas a partir de um telefone clonado da própria polícia. Eles dizem que um criminoso foi preso com um cartão de crédito que pertence à vítima do golpe.

O grupo pede para o alvo do esquema ligar para o suposto setor jurídico do banco, indicando um telefone 0800. Quando a pessoa telefona, uma falsa funcionária atende e pede dados bancários, como número da agência, conta e senha.

Os criminosos orientam a vítima do golpe a desinstalar o aplicativo do banco no celular. Logo em seguida, eles baixam o aplicativo e, com os dados, realizam transações.

“É extremamente difícil. Eu fiquei hipertensa, eu tive náusea, eu tive vômito, dor de cabeça. Eu passei, assim, um final de semana horrível”, diz uma mulher enganada, que prefere não ser identificada.

Autoridades orientam a população a nunca passar senhas, números de cartões ou dados pessoais por telefone.

“A Polícia Civil, a polícia militar, a Polícia Federal, nenhum órgão, nenhum banco liga pra um cliente pedindo senha de cartão de crédito, número de cartão de crédito ou pede pra desabilitar aplicativo. Na verdade, isso tudo faz parte do golpe”, alerta o delegado Antônio Firmino de Freitas Neto.

O golpe está acontecendo em todo o estado, segundo a polícia. Além das quatro investigações na 4ª Delegacia de Polícia, no bairro Camobi, outras 20 pessoas teriam alertado sobre o golpe.

