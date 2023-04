Polícia investiga suspeitos de extorquir empresários e lojistas em troca de segurança no RS

Segundo delegacia especializada, são pelo menos 72 relatos de comerciantes em cidades do Vale do Sinos no ano passado. Criminosos depredam locais e enviam vídeos com ameaças. Criminosos mandam vídeos com ameaças para comerciantes no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul está investigando suspeitos de espalhar terror e violência em três regiões do estado: Serra, Vale do Sinos e Vale do Paranhana. Segundo as investigações, criminosos exigem pagamentos para que empresários e lojistas não sofram depredações nos comércios. Em algumas situações, eles chegam a depredar os locais e enviar vídeos aos comerciantes.

Segundo a Delegacia de Combate a Ações Criminosas Organizadas de São Leopoldo (Draco), são pelo menos 72 relatos em cidades do Vale do Sinos desde o ano passado.

“Esses indivíduos faziam abordagem pessoal, cobravam dinheiro pessoalmente também, só que depois que perceberam que estavam sendo investigados eles se evadiram, mas retornaram depois mudando os hábitos. As abordagens agora eram semanalmente por meio de mensagens e exigindo valor duplicado”, diz o delegado Airton Figueiredo Martins Jr.

Segundo o delegado, eram exigidos R$ 1 mil de cada revenda através de depósitos e transferências por pix.

“Esses indivíduos colocaram um terror tão grande que algumas vítimas agora procuraram a Draco dizendo que não tinham mais condições de pagar isso sob pena de sair do mercado, de ter que fechar os empreendimentos, e ainda tinham medo de sofrer penas por ter procurado a Draco”.

As investigações apontam que facções criminosas estão por trás das ameaças. Um dos suspeitos pelos ataques foi preso na última semana. Seis pessoas que fariam parte do esquema já foram identificadas.

“Esse indivíduo que nós prendemos preventivamente teve uma característica discreta de agir mas bastante inteligente, ele cooptou outros indivíduos para executar o fato mas ele também participou”, diz o delegado.

Há relatos de extorsão também em Novo Hamburgo, Campo Bom, Dois Irmãos e Taquara, onde uma execução em frente a uma revenda de carros, em outubro do ano passado, aumentou o medo entre os lojistas. Segundo a polícia, a vítima não era ligada ao comércio, mas o crime foi usado para extorquir os comerciantes.

Em imagens obtidas pela reportagem, um dos suspeitos tenta amedrontar comerciantes filmando as lojas e depois mostrando um fuzil dentro do carro onde está.

Em Taquara, quatro suspeitos já foram presos por esse tipo de crime. O delegado da cidade, Valeriano Garcia Neto, reforça a necessidade de as vítimas registrarem ocorrências.

“A nossa orientação é que as vítimas não cedam a essas extorsões e procurem a Polícia Civil, deixem a investigação realizar o seu trabalho”, diz.

No ano passado, sete homens e uma mulher foram condenados a penas que chegam a 17 anos de prisão por praticarem esse tipo de crime.

Relatos de comerciantes

Em São Leopoldo, segundo os lojistas, nenhum comércio é poupado, desde sorveteria a lojas.

“Eles fazem pra um, depredam, quebram, fazem assalto, roubam e usam aquilo como exemplo pra nós. Pra gente acabar pagando, segundo eles, um pedágio. Que eles alegam que vai ser uma segurança e que a gente não precisa mais se preocupar no nosso comércio”, diz um dos empresários que não quis ser identificado.

As ações fazem com que os comerciantes tenham medo de atender clientes na loja.

“A gente se sente inseguro né, de abrir o comércio, atender um cliente que tá querendo comprar alguma coisa ou fazer uma prestação de serviço. A gente não sabe se é um cliente ou é alguém de uma facção querendo te extorquir ou te dar um tiro, te ameaçar”, relata outro comerciante.

