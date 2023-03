Polícia investiga tentativa de homicídio após carro ser alvejado com 11 tiros em São José

Dois jovens ficaram feridos e polícia busca por suspeitos. Duas pessoas ficaram feridas

Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio após um carro ser alvo de 11 tiros na madrugada desta segunda-feira (27), no Jardim Morumbi, Zona Sul de São José dos Campos(SP). Dois jovens ficaram feridos.

O veículo foi encontrado por volta das 3h na Rua Leonardo Da Vinci, com cinco ocupantes, com idades entre 16 e 21 anos. Duas delas foram atingidas pelos disparos, sendo um jovem de 19 e outro de 21 anos.

Segundo informaram à polícia, as vítimas estavam andando com o veículo pelo bairro e em determinado momento foram surpreendidas por outro veículo, que iniciou uma perseguição e efetuou os disparos.

Durante a ação, o motorista do veículo alvejado abandonou o carro e fugiu do local. Um dos passageiros assumiu a direção e ainda seguiu no sentido Anel Viário.

Segundo apurou o g1, a polícia investiga o motivo do crime e agora está empenhada em buscar pelos suspeitos. O caso é tratado como tentativa de homicídio.

