Polícia investiga triplo homicídio em Volta Redonda; vítimas foram amarradas e amordaçadas

Corpos foram encontrados na noite de quinta-feira, na RJ-153, estrada que liga Santa Rita do Zarur a Amparo. Três pessoas foram assassinadas a tiros em Volta Redonda (RJ). Os corpos foram encontrados na noite de quinta-feira (2), por volta 22h30, na RJ-153, estrada que liga Santa Rita do Zarur a Amparo — uma área rural do município.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas são dois homens e uma mulher, todos com aparentando ter entre 20 e 30 anos. Dois corpos estavam em frente a um sítio e o terceiro a aproximadamente 1 km de distância.

Ainda de acordo com a PM, os dois homens estavam com as mãos amarradas e amordaçados com fita adesiva. Todos estavam com marcas de tiros pelo corpo, principalmente, na cabeça.

Uma perícia foi feita pela Polícia Civil nos dois locais onde os corpos foram encontrados. Ao todo, foram encontradas 16 cápsulas de balas de pistola calibre 9mm.

Em seguida, os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal.

O triplo homicídio foi registrado na delegacia de Volta Redonda, que fica responsável pela investigação do caso. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

