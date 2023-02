Polícia já identificou 27 pessoas que estavam na ponte que caiu entre RS e SC; buscas por desaparecido seguem

Delegado de Torres prevê concluir inquérito em até três meses. Bombeiros ainda buscam por Brian Grandi, de 20 anos. Família procura por desaparecido após queda de ponte entre RS e SC

A Polícia Civil de Torres já identificou 27 pessoas que estavam na ponte pênsil que liga as cidades de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, na hora da queda ocorrida na madrugada de segunda-feira (20). As buscas por Brian Grandi, de 20 anos, único desaparecido, seguem nesta quarta-feira (22).

“Ate o momento, nós já identificamos que a ponte estava com 27 pessoas. Possivelmente, no desenrolar do inquérito, teremos mais pessoas que estavam sobre a ponte. Também vamos ouvir as pessoas envolvidas pela manutenção da ponte e da prefeitura”, afirmou o delegado Marcos Vinícius Muniz Veloso, responsável pelo inquérito.

Inicialmente, a hipótese era de que cerca de 100 pessoas estivessem sobre a estrutura, que tem capacidade para apenas 20. A informação está disposta em uma placa no local. O Corpo de Bombeiros, entretanto, trabalha com um número inferior, de até 60 pessoas no momento da queda.

‘Tentando não pensar nada negativo pra me manter em pé’, diz mãe de desaparecido

Queda de ponte: o que se sabe e o que falta saber

“A gente tem duas formas pra saber quantas pessoas estavam sobre a ponte: através de filmagens, e essas filmagens serão encaminhadas ao Instituto-Geral de Perícias (IGP) para que os peritos contabilizem quantas pessoas, e através de depoimentos das pessoas que estavam sobre ponte”, disse o delegado.

A previsão da polícia é de que o inquérito seja concluído em até 90 dias. “Certamente teremos o resultado do nosso trabalho em dois ou três meses.”

A ponte pênsil fica sobre o Rio Mampituba e tem cerca de 100 metros de extensão. A principal suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente.

Publicação de irmã relatando desaparecimento de Brian Grandi após queda de ponte em Torres

Reprodução/Facebook

Buscas

Brian Grandi é natural de Caxias do Sul, na Serra do RS, e teria ido a Passo de Torres, na noite de domingo (19), passar o carnaval com um grupo de amigos. Segundo parentes, Brian havia deixado sua bicicleta no lado de Torres, e por isso teria atravessado a ponte de volta para o RS a pé, ao contrário dos amigos, que foram de carro.

Na terça-feira (21), a Polícia Civil confirmou que a última localização do GPS do celular do jovem aponta para a região do Rio Mampituba. O rastreamento identificou que a atualização mais recente do aparelho foi às 2h21 de segunda.

Participam das buscas por Brian nesta quarta-feira (22) 18 militares do Corpo de Bombeiros, duas embarcações, dois jet skis e um helicóptero. Do lado catarinense, há mais 10 militares envolvidos.

Localização da ponte que caiu entre Torres (RS) e Passo de Torres (SC)

Arte/g1

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo