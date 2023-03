Polícia localiza espingarda, revólver e munições e prende motorista por porte ilegal de arma em Piracicaba

Segundo equipe da 1ª DIG, motorista de ônibus informou que comprou revólver de um caminhoneiro e encontrou espingarda artesanal no lixo. Armas e munições localizadas com o suspeito em Piracicaba

Polícia Civil

Um motorista de ônibus de 42 anos foi preso por posse irregular de arma de fogo após a Polícia Civil localizar uma espingarda, um revólver e munições em sua casa, no final da tarde desta sexta-feira (3), em Piracicaba (SP).

A ação foi realizada depois que policiais civis da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) receberam informações de que o morador do bairro Santa Isabel estaria guardando armas no local de forma irregular.

No local, por volta das 17h15, os policiais foram atendidos pelo próprio investigando, tendo o acesso à casa sob autorização de sua ex-mulher, que disse que estava se separando dele. A princípio, o suspeito negou que tivesse qualquer objeto ilícito no local e disse ainda que sequer era o proprietário da casa.

Durante vistoria, foi encontrada uma espingarda de único cano com aspecto artesanal e de antecarga. Em outro cômodo, localizaram um revólver calibre 38 com seis cartuchos intactos, além de mais munições do mesmo calibre e de calibres diversos, coldres de armas de fogo, toucas ninja e telefones celulares.

Segundo a equipe policial, o motorista disse que adquiriu o revólver de um caminhoneiro já há algum tempo e a espingarda localizou durante coleta de reciclagem no lixo. Ele foi detido e a prisão foi oficializada pelo delegado Marcel Willian Oliveira de Sousa. Foi arbitrada fiança de R$ 7,5 mil, que não foi paga, e ele foi conduzido à cadeia anexa ao plantão policial.

