Polícia Militar apreende cinco motos roubadas em área de mata entre Campinas e Sumaré

Apreensão ocorreu por volta das 11h30 desta sexta-feira (3) próximo ao bairro Vila Olímpia. Cinco motocicletas foram apreendidas na manhã desta sexta-feira (3), entre Campinas (SP) e Sumaré (SP)

Polícia Militar – Rocam Campinas

Policiais militares da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) apreenderam, na manhã desta sexta-feira (3), cinco motocicletas em uma área de mata entre Campinas (SP) e Sumaré (SP). O local fica próximo ao bairro Vila Olímpia.

De acordo com a corporação, a equipe estava realizando um patrulhamento na região e notou rastros de pneus que levavam até a área de mata, onde os cinco veículos estavam estacionados.

A Polícia Militar também informou que as motos são produtos de roubo, e serão encaminhadas para o 7º Distrito Policial de Campinas, pois não foi possível localizar os respectivos proprietários. Ninguém foi preso.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vito Califano