Polícia Militar apreende dois pés de maconha plantados em residência após denúncia de violência doméstica, em Panorama

Uma mulher, de 37 anos, registrou um Boletim de Ocorrência por violência doméstica contra seu companheiro, de 28 anos, em Panorama (SP), na tarde desta quinta-feira (16). Na residência do casal, no Bairro Nosso Teto, os policiais ainda encontraram dois pés de maconha e uma porção embalada com seis gramas do mesmo entorpecente.

De acordo com a vítima, fazia três dias que ela pedia para o suspeito ir embora de casa, mas ele descordava e afirmava que, se fosse, “quebraria tudo e colocaria fogo na casa e na vítima”.

Ela também disse à polícia que o rapaz pegou um martelo e começou a quebrar as paredes da residência, além de ameaçar bater em sua cabeça com o objeto. Ao tentar impedi-lo, ele desferiu tapas em seu rosto e puxou o seu cabelo, momento em que a irmã da vítima acionou a Polícia Militar.

Quando a corporação chegou em frente à residência, o homem pulou o muro e fugiu do local.

A vítima relatou o ocorrido, autorizou a entrada dos policiais no imóvel e indicou que, no fundo do quintal, haviam dois pés de maconha plantados, pertencentes ao companheiro.

Ela ainda informou à equipe que, dentro de uma bolsa, havia uma pequena quantidade da substância. A bolsa foi localizada e, além da maconha, os policiais encontraram documentos do homem.

A vítima foi conduzida ao Plantão de Polícia Judiciária e elaborou um Boletim de Ocorrência por violência doméstica.

“Vai ser instaurado um inquérito policial para apurar a violência doméstica e depois é instaurado um termo circunstanciado em relação à substância entorpecente encontrada na casa, porque a mulher atribuiu que a porção e os pés de maconha pertencem ao amásio”, explicou ao g1 o delegado Alessandro Neves Baroni.

Baroni concluiu ao g1 que a residência foi periciada pois “ele [suspeito] tinha danificado a casa também”.

Conforme a Polícia Civil, a mulher deve ser encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exames.

