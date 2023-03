Polícia Militar apreende duas notas falsas de R$ 200 após cliente de bar comprar lata de cerveja em Ouro Verde

Caso foi registrado na noite desta sexta-feira (10) e os envolvidos acabaram liberados pela Polícia Civil. Duas notas falsas de R$ 200 foram apreendidas em Ouro Verde (SP)

Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu duas notas falsas de R$ 200, na noite desta sexta-feira (10), em Ouro Verde (SP).

A descoberta ocorreu depois que uma mulher usou uma das cédulas para comprar uma lata de cerveja em um bar.

O comerciante indicou aos policiais as características da consumidora e os militares a localizaram em uma casa nas proximidades do estabelecimento.

A jovem, de 18 anos, admitiu ter repassado a nota no bar, porém, alegou que havia recebido a cédula de uma amiga para comprar uma cerveja no bar e que não sabia que era falsa.

Ela ainda disse que, após a compra, entregou o troco e a cerveja para a amiga, que foi embora.

Os policiais, então, foram atrás da amiga, de 22 anos, e ela contou que havia recebido o suposto dinheiro de um rapaz, que lhe daria uma parte se ela trocasse a nota.

Com isso, os policiais dirigiram-se à casa do jovem, de 18 anos, e ele afirmou que havia pegado a nota de um tio, que ainda teria mais.

O homem, de 49 anos, foi abordado e revistado e os policiais localizaram no bolso traseiro da calça que ele vestia uma outra nota de R$ 200 do mesmo modelo da cédula que havia sido entregue no bar.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito disse não saber de dinheiro algum, mesmo estando com a nota em seu bolso.

As duas notas falsas apreendidas foram levadas ao plantão da Polícia Civil, em Dracena (SP), juntamente com as pessoas envolvidas na ocorrência.

Após o registro do caso na Delegacia da Polícia Civil, o suspeito e todos os demais envolvidos acabaram liberados.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi