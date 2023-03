Força Tática também prendeu em flagrante um homem, de 20 anos, que alegou fazer a segurança dos entorpecentes, na noite deste sábado (4). Polícia Militar apreende mais de 40 kg de drogas escondidas nos fundos de casa abandonada, em Pacaembu (SP)

A Polícia Militar apreendeu na noite deste sábado (4) mais de 40 kg de drogas escondidas nos fundos de uma casa abandonada, em Pacaembu (SP). Um homem, de 20 anos, que alegou fazer a segurança dos entorpecentes, também foi preso em flagrante.

Durante o patrulhamento da Força Tática, a equipe localizou uma balança de precisão, 42 tabletes de maconha inteiros e 65 tabletes ao meio guardados dentro de um saco em um buraco no quintal da residência, totalizando 43,380 kg de drogas.

No local, a polícia ainda encontrou um rapaz que “ao avistar as viaturas, empreendeu fuga”. Ele foi localizado e, ao ser abordado pela corporação, alegou estar lá para fazer a segurança dos entorpecentes.

As drogas e a balança de precisão foram apreendidas.

O homem foi preso em flagrante e conduzido para o Plantão Policial de Adamantina (SP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

