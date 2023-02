Polícia Militar de São Carlos prende dois jovens e recupera veículo furtado

Suspeito de 21 anos foi detido por receptação de veículo furtado. Já o rapaz de 20 vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Plantão policial de São Carlos

A Cidade ON/São Carlos

A Polícia Militar de São Carlos prendeu no sábado (25) dois jovens, de 20 e 21 anos, e recuperou uma caminhonete furtada.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a PM fazia patrulha na Avenida Dr. Pádua Salles, na Vila Sônia, após moradores denunciarem que um rapaz, conhecido por traficar drogas, estar circulando com um veículo modelo Fiat Toro furtado.

Ao encontrar o veículo, os policiais realizaram a inspeção e com o número do chassi constataram que o carro havia sido furtado na cidade.

Questionado, o motorista de 21 anos afirmou que havia trocado seu carro anterior pela picape, mas não sabia da origem criminal do veículo. Ele alegou que a documentação do carro estava em casa e levou os policiais até a residência.

No local, a PM encontrou 214 pinos de cocaína, além de materiais que seriam usados na embalagem da droga. O outro jovem de 20 anos que seria o dono da casa foi preso.

Os dois jovens foram encaminhados ao Plantão Policial para prestar esclarecimentos. O de 21 anos ficou preso por receptação de veículo furtado e o de 20 anos por tráfico de drogas.

