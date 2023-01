Polícia Militar de Suzano prende dois suspeitos e recupera carga avaliada em R$ 300 mil

Flagrante foi na madrugada deste sábado (28) na Estrada Mitsuharu Matsushita. Caminhão estava carregando com fios de cobre e equipamentos

Polícia Militar/Divulgação

Dois homens foram presos na madrugada deste sábado (28), em Suzano, por suspeita de furto. Segundo a Polícia Militar, eles estavam em um caminhão com carga avaliada em R$ 300 mil.

O flagrante foi na Estrada Mitsuharu Matsushita. A PM relata que o veículo parou repentinamente ao ver a viatura e quatro pessoas desembarcaram com pressa.

Eles correram em direção a um condomínio em obras e foram perseguidos a pé. Outras viaturas e o Helicóptero Águia foram acionados para dar suporte à ocorrência, até que dois foram capturados.

No veículo estavam 17 bobinas de fios de cobre, marteletes, misturadores, serras de corte industrial e outras ferramentas. Os produtos foram apreendidos e os suspeitos levados à delegacia.

Polícia Militar/Divulgação

