Polícia Militar intercepta lucro de R$ 26 mil esperado por traficante com a venda de drogas durante o Carnaval em Rancharia

A Polícia Militar prendeu em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munições um homem, na Vila Nova, em Rancharia (SP), na noite desta sexta-feira (17).

Na casa onde ele estava, a equipe do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) encontrou e apreendeu 4,3 quilos em porções de cocaína e maconha, três balanças, uma faca, um celular e três munições de calibre 765.

Segundo a Polícia Militar, o homem confessou que havia adquirido as drogas em Presidente Prudente (SP) de uma pessoa desconhecida e que revenderia os entorpecentes em Rancharia, durante o período do Carnaval, estimando lucrar R$ 26 mil com a comercialização das substâncias tóxicas.

Quanto às munições apreendidas, o suspeito alegou que as havia encontrado na rua e resolveu guardá-las.

O preso foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

