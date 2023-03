Polícia Militar liberta três vítimas de sequestro em Itaquaquecetuba

Segundo a PM, as vítimas foram libertadas após os policiais identificarem o carro onde elas estavam. No entanto, os suspeitos de praticar o crime fugiram após perceberem a presença da polícia. A Polícia Militar libertou três vítimas de sequestro em Itaquaquecetuba na quarta-feira (29). O caso ocorreu no bairro Parque Viviane.

Segundo a PM, uma equipe intensificou o patrulhamento após ser avisada de que um carro envolvido em uma ocorrência de roubo com retenção de vítima trafegava pela Estrada São Manoel. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram. As vítimas ficaram dentro do veículo, foram libertadas e relataram que foram obrigadas a passar as senhas de seus telefones que estavam em posse dos criminosos.

Em seguida, os policiais foram informados de que os suspeitos estariam escondidos em uma residência na Estrada Rosário do Sul, também Parque Viviane. Após realizar buscas pelo local, a PM não encontrou os criminosos, mas localizou um simulacro de arma de fogo utilizado no crime e os objetos das vítimas.

As vítimas e o simulacro foram encaminhados ao Distrito Policial de Itaquaquecetuba, onde os pertences foram devolvidos.

Vittorio Rienzo