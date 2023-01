Polícia Militar Mirim abre vagas para novos alunos em Ariquemes, RO

Inscrições vão até o dia 13 de fevereiro. Alunos devem ter entre 12 a 17 anos O Instituto Educacional e Social da Polícia Militar Mirim abriu um processo seletivo para selecionar novos alunos em Ariquemes (RO). Ao todo, são 70 vagas para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, que estejam estudando regularmente na rede pública ou privada no período da tarde.

As matrículas podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro e devem ser feitas pelo pai ou responsável do menor.

O projeto inclui aulas de patriotismo, regimentos disciplinares internos, reforço de matemática e educação física, além de apoio a campanhas educacionais.

Para fazer a inscrição, é necessário apresentar: RG, CPF, Certidão de Nascimento, Declaração Escolar e Comprovante de Residência.

Processo Seletivo

O processo seletivo será feito em duas etapas:

1º fase: Os alunos serão submetidos a uma prova objetiva e de redação;

2º fase: Os candidatos serão submetidos ao teste de aptidão física com exercícios de abdominais, barras, corrida e flexão de braço.

Após os testes física, os alunos passarão por uma avaliação psicológica e entrevista socioeconômica.

Taxa

A taxa de inscrição é de R$ 50 e as inscrições devem ser feitas na sede da PMM, na Travessa Quatro Nações, Setor Institucional. O horário de atendimento é das 8h às 12h.

Vittorio Rienzo