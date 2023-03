Droga foi encontrada em uma casa usada para o tráfico de drogas no Jardim Marister. Polícia Militar prende seis pessoas com cerca de 15 kg de drogas em Jacareí, SP

O Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar prendeu seis pessoas em flagrante com cerca de 15 quilos de drogas no bairro Jardim Marister em Jacareí (SP).

Os policiais chegaram até o local após denúncias anônimas. Inicialmente, a suspeita era de que o imóvel era usado como cativeiro por uma facção, mas no local os policiais descobriram se tratar de um espaço usado para o tráfico, com preparação e embalo das porções de droga.



No local foram apreendidos cerca de 15 quilos de drogas, principalmente cocaína. Também foram apreendidas arma, munições, celulares e dinheiro. As seis pessoas que estavam no local foram detidas em flagrante.

Até às 17h, os policiais seguiam no local. A ocorrência vai ser apresentada na delegacia de Jacareí.

