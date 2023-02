Polícia Militar prende suspeito de ordenar ataque a batalhão com bomba caseira em Natal

Homem usava tornozeleira eletrônica, tentou fugir, mas foi capturado e voltou ao sistema prisional. Bomba artesanal é atirada em Batalhão da Polícia Militar em Natal

A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado (25) um homem apontado como suspeito de ter ordenado um ataque com bomba artesanal ao 1º Batalhão da PM, na noite anterior, em Natal.

Equipes do 5º Batalhão foram solicitadas pela Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal para apoiar os policiais penais no recolhimento do homem. Segundo a PM, ele teria estaria transgredindo o sistema disciplinar eletrônico.

Ao perceber a presença das viaturas, o suspeito tentou fugir pulando os muros e invadindo casas, mas um cerco foi realizado e ele foi capturado pelas equipes no bairro das Rocas, na Zona Leste da capital potiguar.

O infrator foi conduzido até o Instituto Técnico-Científico de Perícia e, em seguida, recolhido ao sistema penitenciário, a cargo da Polícia Penal.

O atentado

Uma bomba artesanal foi arremessada no 1º Batalhão de Polícia Militar, no bairro das Rocas, por volta das 21h50 da sexta-feira (24). Ninguém se feriu.

Após o atentado, policiais de outras companhias e viaturas foram ao local e, durante as diligências em torno do batalhão, foi encontrado outro artefato explosivo que também foi atirado, mas que não chegou a detonar.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado, identificou o artefato, fez a remoção e desativou o que seria uma granada industrial.

