Treinamento durou menos de cinco minutos e aconteceu em um clube de tiro em Guararema. Ação contou com policiais militares de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano. Polícia Militar realiza simulação de roubo a carro-forte em Guararema

A Polícia Militar realizou, nesta segunda-feira (30), um simulado, em Guararema, de roubo a carro-forte. O treinamento mostrou como a PM atua diante de ocorrências graves e violentas.

A granada dá início ao confronto simulado. Mas os tiros são reais. O treinamento é para a polícia impedir a ação de bandidos, que fugiram com um carro forte carregado de dinheiro, para uma região de mata. O objetivo dos assaltantes seria trocar de veículo e continuar com a fuga.

Uma viatura fica bem em frente do cenário montado e os agentes posicionados em locais estratégicos. De cima, é possível ver que outra viatura chega para dar reforço. São pelo menos 10 alvos e a missão é acertá-los. Um policial foi ferido no combate e uma terceira equipe foi acionada para prestar socorro.

A quarta viatura que chegou para dar apoio a ocorrência está na parte de cima. É lá que bandidos fortemente armados atiram com fuzil à longa distância.

“É comum também nas ocorrências de carro-forte que a gente tenha individuos fazendo aquilo que a gente chama de contenção. Então, eles ficam a uma distância maior com armas de calibre que permitem um tiro a mais longa distância. Então o policial também precisa usar de equipamento, de fuzil a altura, pra fazer esse combate. E aqui a gente trouxe disparos a 100 metros”, disse o capitão da Polícia Militar Rogério Rodrigues.

Vista aérea do clube de tiro de Guararema onde ocorreu o treinamento da Polícia Militar

TV Diário/Reprodução

O treinamento contou com um arsenal novo: pistola .40, fuzis calibre 56 e coletes. A execução foi rápida. Durou menos de cinco minutos e aconteceu em um clube de tiro em Guararema. A ação contou com policiais de Suzano, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

“A gente conta hoje com equipamento de ponta, né? O número de fuzis hoje com a Polícia Militar subiu significativamente e então, tanto no calibre .556 como no .762 a gente tem um número considerável à disposição do efetivo. E tivemos recentemente a troca de todo o armamento dos policiais. A antiga pistola .40 da Taurus foi substituída pela Glock”, explica o capitão.

Cerca de 1,5 mil policiais fazem a segurança no Alto Tietê. Três ocorrências que ocorreram na região foram marcantes para a PM realizar essa capacitação com os policiais, segundo o capitão.

“Nós temos um histórico. Nós tivemos duas ocorrências de tentativa de roubo a carro-forte na Mogi-Dutra, um na data de 2016 e uma de 2018. E tivemos também uma tentativa de roubo no Rodoanel. Então, por conta desse histórico, a necessidade de treinamento do nosso efetivo”

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

pappa2200