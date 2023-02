Polícia Militar troca comando no Vale do Paraíba, que registra alta no número de mortes violentas

O Tenente-coronel Hugo Araújo Santos assume o posto deixado pelo Tenente-coronel Carlos Henrique Lucena Folha, que vai para o Copom (Centro de Operações da PM). CPI-1 PM Polícia Militar do Vale do Paraíba, em São José dos Campos

Reprodução/ Instagram

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo trocou o comando da Polícia Militar no Vale do Paraíba. A mudança foi publicada no diário oficial desta quarta-feira (8).

O Tenente-coronel Hugo Araújo Santos assume o posto deixado pelo Tenente-coronel Carlos Henrique Lucena Folha, que vai para o Copom (Centro de Operações da PM), na capital paulista.

O novo responsável pela corporação na região chefiava o 5° Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual na região de Sorocaba. Ele era o responsável pelo policiamento e segurança no eixo das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, no sudoeste do estado.

Araújo Santos integra a Polícia Militar desde 1992. O Tenente Coronel estagiou na elite da polícia pela Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), comandou equipes de força-tática, foi chefe de divisão de segurança pessoal e física da Assembleia Legislativa. Ele já atuou em Campinas e outras cidades.

Desafio

O novo comandante da Polícia Militar no Vale do Paraíba terá como grande desafio diminuir os índices de violência na região, já que ela é considerada a mais violenta entre todas do interior do estado.

Em 2022, foram registrados 378 mortes violentas, um aumento de mais de 8% em relação aos 348 de 2021. O número leva em consideração casos de mortes em homicídios e latrocínios.

Reprodução/TV Gazeta

Vito Califano