Polícia ouve 2 motoristas de ônibus e analisa imagens de atropelamento que matou jovem de 23 anos em Campinas

A Polícia Civil colheu, entre domingo (12) e esta segunda-feira (13), depoimentos de dois motoristas de ônibus e da esposa de Luan Ventura Rocha, técnico de eletrotécnica de 23 anos que morreu atropelado por um veículo que não prestou socorro no Centro de Campinas (SP). Além disso, os investigadores vão analisar imagens do local.

Delegado José Roberto Mecherino Andrade, titular do 1º Distrito Policial (DP), contou que um dos motoristas relatou à policia que viu o momento em que outro ônibus teria passado por cima de um “objeto” e pode não ter percebido.

Em seguida, ele percebeu uma aglomeração e descobriu se tratar de um homem atropelado. Este motorista seguiu o ônibus e avisou o outro condutor.

Em depoimento, o outro motorista afirmou que estava fazendo uma manobra com o veículo e conseguiu desviar do possível “objeto”. Mais para frente, ele foi realmente avisado, mas garantiu que não chegou a atingir nada.

Já na tarde desta segunda-feira (13), a esposa de Luan Rocha foi ouvida por Mecherino. Segundo ela, o marido estava a caminho do trabalho e deve ter sido atingido ao descer de um ônibus e seguir para outro ponto, onde pegaria o segundo coletivo que usava para ir à empresa.

Com base nos depoimentos, o caso ainda segue sem autoria. No entanto, a Polícia Civil obteve imagens da Central de Monitoramento de Campinas (CimCamp) que devem indicar qual veículo atropelou Luan Rocha, informou o delegado.

“A família já foi ouvida, a gente já tem imagens e vamos aguardar os laudos para ver se consegue identificar alguém”, resumiu o delegado.

Os laudos aguardados pelo delegado são da autópsia feita pelo Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC), que analisa o local do atropelamento.

Avaliação de GPS

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) está analisando as informações de GPS dos ônibus do sistema de transporte coletivo municipal para avaliar quais veículos passaram pelo local na faixa horária da ocorrência.

“As análises do GPS dos veículos prosseguem. Até o momento, não foi encontrado nenhum veículo com avaria na lataria”, informou a empresa.

A Emdec também lamentou, em nota, a ocorrência e prestou condolências aos familiares e amigos da vítima.

Até esta publicação, não havia confirmação do tipo de ônibus (se era do transporte público municipal ou não) que atropelou a vítima.

A Emdec também comunicou que, segundo “informações iniciais”, a vítima teria sido atropelada por um carro e o corpo lançado no corredor de ônibus. Esta versão, no entanto, não apareceu nos depoimentos colhidos até agora, informou o delegado.

Morte por atropelamento

O técnico de eletrotécnica Luan Ventura Rocha estava a caminho do trabalho quando foi atingido, segundo a empresa onde ele trabalhava. De acordo com a Polícia Civil, o motorista que atropelou não prestou socorro e o rapaz teria atravessado fora da faixa de pedestres.

A vítima deixa esposa e um filho pequeno. O sepultamento ocorreu nesta segunda.

Segundo a Guarda Municipal, o acidente ocorreu por volta de 5h deste domingo. Ele entraria às 7h no trabalho, informou a empresa onde ele atuava.

Em nota, a Neoenergia Elektro lamentou o falecimento do colaborador. “A empresa se solidariza aos familiares e espera que as circunstâncias do atropelamento sejam devidamente apuradas pelas autoridades competentes”.

A Guarda Municipal afirmou que o atropelamento ocorreu entre as avenidas Campos Salles e Senador Saraiva.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a vítima morreu no local. O trecho ficou interditado até 7h30 para trabalho da perícia, informou a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

Por volta de 9h, a família do Luan Ventura Rocha foi à delegacia para relatar o desaparecimento dele e foi informada da morte. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial (DP) de Campinas.

No boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou que o homem atravessou fora da faixa de pedestre.

