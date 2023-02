Polícia pede prisão de empresário de salões de beleza de luxo que matou cliente de bar em SC

Empresário atirou em homem após discussão por causa de estacionamento em São José no sábado. Discussão ocorreu em São José

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do empresário Lincoln Zaghi Júnior, que matou a tiros Utan Guraçai da Rosa Camargo, de 38 anos, no sábado (28) em São José, na Grande Florianópolis. Não havia informações se o Poder Judiciário aceitou a solicitação policial até às 8h24 desta sexta-feira (3).

O assassinato ocorreu durante uma discussão por causa de estacionamento. Familiares e amigos de Utan fizeram uma manifestação na segunda-feira (30) contra o investigado, que é um empresário do ramo de salões de beleza de luxo. Ele tem 26 anos. A defesa afirma que ele agiu em legítima defesa.

A informação sobre o pedido da prisão preventiva foi dada à NSC pelo delegado regional de São José, Manoel Galeno. Lincoln foi indiciado pela Polícia Civil pelo crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar.

O empresário prestou depoimento no inquérito policial na terça (31) por videochamada. Ele se apresentaria à polícia de forma presencial, mas isso não ocorreu. A defesa de Lincoln, feita pelo advogado Bruno Gastão da Rosa, disse que o depoimento foi feito por videochamada por orientação do delegado e por questão de segurança.

Na terça, o advogado disse ainda que Lincoln Zaghi Júnior não está foragido da Justiça e que se apresentará às autoridades caso tenha a prisão decretada.

Sobre o depoimento de Lincoln, o advogado declarou que o empresário “Deixou clara a sua versão de que agiu em legítima defesa, que não havia a intenção de matar, que fez, conforme os fatos se deram, no intuito de não sofrer a agressão, mas não imaginou que teria o resultado morte”, declarou o advogado.

Para os familiares da vítima, as imagens comprovam que Utan Camargo não agiu de forma violenta contra Lincoln.

“Quando o meu irmão viu que ele puxou a arma para matar esse rapaz, a única pergunta que o meu irmão fez para ele: ‘por que tu vais atirar?’, e foi para cima. Mas ele não foi para cima na intenção de bater nele, até porque, nas filmagens, ele está com um cigarro na mão, e foi de braços abertos. Foi uma morte banal e o que conforta a gente é buscar por justiça”, declarou a irmã de Utan, Andréia Camargo.

De acordo com a Polícia Militar, que também esteve no local no dia do assassinato, o empresário tem registros policiais por lesão corporal, ameaça, injuria, calúnia, difamação, descumprimento de medida protetiva de urgência, desacato.

Protesto

Na segunda (30), parentes e amigos de Utan fizeram um protesto pela morte dele. Um salão de beleza de luxo que pertence ao investigado pelo assassinato foi marcado com tinta vermelha, para representar o sangue da vítima. Cartazes de “luto” também foram colados em frente ao estabelecimento (foto abaixo).

“Ele era nosso porto seguro”, lamentou a irmã da vítima, Andreia Camargo, que organizou a manifestação.

Utan era natural de Cachoeira do Sul (RS) e trabalhava como garçom em um restaurante do Mercado Público de Florianópolis. O estabelecimento não abriu na segunda-feira.

“Ele era muito amado e muito família. Amava os cachorrinhos dele e o time dele, o Grêmio”, relata a irmã Andreia Camargo. A vítima deixa esposa e um filho de 12 anos, do primeiro casamento.

Morte

O cliente da loja de conveniências foi baleado e morreu após uma discussão sobre estacionamento irregular.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime aconteceu na noite de sábado (28), após o proprietário do estabelecimento ligar para Guarda Municipal pedindo que verificassem os carros que estariam estacionados irregularmente em frente à loja. Uma Câmera de segurança registrou a discussão (assista trecho no início da reportagem).

O proprietário informou, em depoimento à Polícia Civil, que o empresário soube da solicitação, foi ao estabelecimento e o ameaçou. Em seguida, puxou uma arma e apontou contra ele.

Os tiros atingiram o cliente Utan Guraçai da Rosa Camargo, que estava no local com a esposa. A vítima morreu. Segundo a companheira dele, em relato que consta no boletim de ocorrência, Lincoln entrou em um carro estacionado em frente à loja e fugiu.

