Polícia pede prisão preventiva de suspeito de matar ex-esposa após ler mensagens no celular dela

Waldemar Dias Cordeiro, de 52 anos, está foragido da Justiça suspeito de matar Luciene de Souza dos Santos, de 22, em Itariri, no interior de São Paulo. Homem é suspeito de matar a ex-esposa por ciúme no interior de São Paulo

A Polícia Civil pediu a prisão preventiva de Waldemar Dias Cordeiro, de 52 anos, suspeito de matar a ex-esposa a pauladas na frente dos dois filhos dela, em Itariri, no inteior de São Paulo. Conforme apurado pelo g1 neste sábado (25), o homem segue foragido da Justiça.

O crime aconteceu na casa onde eles moravam – apesar do processo de separação -, na Estrada Laranja Azeda. Waldemar, que é pedreiro, teria matado Luciene de Souza dos Santos, de 22 anos, por ciúme, após ela começar a namorar outra pessoa, que não teve a identidade divulgada.

O g1 apurou que, em depoimentos à corporação, vizinhos confirmaram que Waldemar tinha ciúme da vítima mesmo depois do término do relacionamento. Após o feminicídio, ele fugiu do local com uma espingarda e um revólver, mas deixou os documentos na casa – estes foram achados pela polícia.

Waldemar teria sido visto pela última vez fugindo pelo mato em local próximo à casa onde ele morava. A reportagem apurou que o suspeito é considerado pela vizinhança como um ‘mateiro’, ou seja, alguém que tem conhecimento para se localizar na mata de uma determinada região.

Homem mata ex-companheira a pauladas por ciúmes após ver mensagens no celular dela em Itariri (SP)

Relembre o caso

Luciane levou vários golpes com um pedaço de madeira na frente dos filhos dela, que ainda pediram ajuda aos vizinhos. Os agentes apreenderam, ao lado do corpo, o pedaço de pau utilizado no crime.

Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML). Uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém também esteve no local e encontrou outra espingarda calibre 28 embaixo da cama, dentro da casa.

O caso foi registrado como feminicídio e posse ilegal de arma de fogo na Delegacia de Itariri, porém o inquérito foi encaminhado à DIG de Itanhaém.

