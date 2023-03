Polícia prende 2 suspeitos por roubo de celular em que vítima ficou com bala alojada no pescoço

Vítima, de 41 anos, foi socorrida e levada ao Hospital Mário Gatti, em Campinas (SP), na noite de quarta-feira (8), mas já recebeu alta. Suspeitos foram encontrados na região da Vila Carminha. Polícia prende suspeitos de balear homem durante entrega de celular em Campinas

A Polícia Civil confirmou na tarde desta sexta-feira (10) as prisões de dois suspeitos de participação no roubo que terminou com uma vítima de 41 anos baleada em Campinas, na noite de quarta-feira. O crime foi dentro de um condomínio no Jardim São Pedro e a vítima ficou com uma bala alojada no pescoço. O homem responsável pelo disparo e mais um suspeito ainda não foram localizados.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) explicou que os suspeitos têm 20 e 23 anos, ambos com antecedentes criminais e localizados na Vila Carminha. A arma usada durante o assalto foi apreendida.

O delegado Elton Costa destacou que ambos admitiram participação no crime e foram localizados na manhã desta sexta depois que ameaçaram a vítima após o crime. O celular usado pela dupla também foi achado, e a polícia já identificou quem são os outros dois participantes no roubo.

A polícia destacou que a dupla será responsabilizada por roubo, porte ilegal de arma, resistência à prisão e coação no curso do processo. Ambos ficaram à disposição da Justiça após o registro do boletim de ocorrência e a suspeita da DIG é de que o grupo criminoso agia inicialmente em roubos a condomínios e posteriormente passou a ter como alvos vendedores de produtos pela web.

Imagens do circuito de segurança do condomínio onde houve crime

Reprodução/EPTV

O crime

A vítima, que preferiu não ser identificada, foi alvo dos criminosos no momento em que faria a entrega de um celular vendido pela internet. À EPTV, afiliada da TV Globo, ela disse que abriu uma exceção para entregar desta forma, e que faz venda on-line de aparelhos há quase um ano e meio.

Segundo a vítima, como o ponto de encontro foi um condomínio, ela aceitou levar presencialmente.

“A gente já vende há um ano, um ano e meio e nunca faz esse tipo de entrega, a gente sempre faz a retirada no escritório. Só que, nesse momento especial, ele pediu ‘por favor’ porque era um condomínio, então, visando que era dentro de um condomínio, inclusive, a gente tinha pedido os documentos, e a pessoa do documento batia com a da foto do WhatsApp, então a gente não levantou suspeitas.”

“A gente não imaginava que seria assaltado dentro de um condomínio, onde tem famílias, crianças, então a gente não imagina.”

LEIA MAIS

Homem é baleado no pescoço ao entregar celular vendido pela internet em Campinas; VÍDEO

Homem com bala alojada no pescoço após assalto tinha aberto exceção para levar celular vendido pela internet: ‘Nasci de novo’

O assalto

Imagens do circuito de segurança flagraram o momento em que a vítima estaciona o carro em frente a um condomínio no Jardim São Pedro, por volta das 19h, e fala com o porteiro. Minutos depois, ela é abordada e baleada duas vezes pelos assaltantes, que estavam em uma moto. Um tiro foi no pescoço.

“O garupa desceu com a moto em movimento, desceu da moto armado já e apontou a arma a 20, 30 centímetros de mim. Ele falou: ‘me dá o iPhone, perdeu’. Ele já sabia que era um iPhone. Como estava na minha mão, só levantei a mão e entreguei na mão dele.”

“No momento em que entreguei, ele tomou e fez o disparo em seguida. Minha cabeça bateu no volante, o carro desceu um pouco, ainda consegui puxar o freio de mão, e ele efetuou outro disparo, só que minha cabeça estava baixo, e o disparo deve ter saído pela janela.”

Homem assaltado ficou com bala alojada no pescoço

Heitor Moreira/EPTV

‘Nasci de novo’

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Mário Gatti. Lá, os médicos acharam mais seguro manter o projétil alojado no pescoço – do que fazer uma cirurgia para retirar – e consideraram que a vítima “nasceu de novo”.

“O médico falou que eu nasci de novo, porque a bala passou por milímetros da veia jugular, que é a principal que temos no corpo. Ele [médico] falou que [a bala] passou a milímetros dela e ficou alojada no músculo do pescoço. Ele mesmo disse: ‘em 52 anos de medicina, nunca vi isso na minha vida’. O projétil vai ficar, porque abrir para tirar é muito mais perigoso do que deixar ele no local.”

O vendedor ressaltou o trauma e a insegurança após o crime.

“Sensação de desespero, falta de segurança, desespero total, porque a gente sai no dia a dia para trabalhar, batalhar, trazer o sustento para nossa casa, e, infelizmente, tem muitas pessoas que tiram a vida do outro por causa de nada, por causa de um simples celular. Para mim, tudo bem, celular foi roubado, ok, mas minha vida é mais importante.”

Apreensões e investigação

A moto usada pelos assaltantes foi abandonada em uma rua próxima ao local do crime. O veículo, que era roubado, o capacete, além do celular usado pela vítima para conversar com os falsos compradores foram apreendidos. Já o aparelho que seria vendido, avaliado em R$ 6 mil, foi roubado na ação.

O caso foi registrado como roubo tentado, violência com lesão corporal grave e localização e apreensão de objeto no plantão do 1° Distrito Policial (DP) de Campinas.

Outro caso

Na semana passada, outro homem também foi vítima de golpe de vendas pela web em Monte Mor (SP). Ele teve celular, o notebook e o carro roubados por dois criminosos no momento em que iria realizar a entrega de um aparelho vendido, em frente a uma empresa no Jardim San Remo.

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

Vito Califano