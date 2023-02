Polícia prende casal e apreende adolescente suspeitos de assassinar mulher em Santa Isabel

Isabel Aparecida de Oliveira foi morta na casa onde morava no dia 17 de fevereiro. Isabel foi morta na casa onde morava em Santa Isabel

Depois de uma investigação, a Polícia Civil de Santa Isabel prendeu um homem e uma mulher e apreendeu um adolescente suspeitos do assassinato de Isabel Aparecida de Oliveira, de 37 anos. O crime foi no dia 17 de fevereiro. A suspeita presa é ex-companheira e mãe do filho do namorado da vítima.

O caso foi registrado como homicídio mediante paga, promessa de recompensa ou motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima O g1 tenta localizar a defesa dos suspeitos.

De acordo com a polícia, Isabel foi encontrada morta na parte externa da casa onde vivia na Estrada do Monte Negro em Santa Isabel. Ela tinha ferimentos no pescoço e perto do corpo estavam facas e uma tesoura. De acordo com a polícia, as portas da casa estavam arrombadas e havia resíduos de sangue no local.

No dia 18 de fevereiro, o namorado da vítima foi encaminhado para prestar depoimento na delegacia da cidade. Segundo a polícia, ele era o principal suspeito do crime. No entanto, diversas testemunhas foram ouvidas e alegaram estar com o suspeito na hora do crime.

O delegado Herb Vitor Rodrigues Junior, que conduziu a investigação, informou que algumas circunstâncias levaram a equipe a suspeitar da ex-companheira e mãe do filho do namorado da vítima, Flávia da Silva e do atual companheiro dela, Wellington José de Souza.

No dia 24 de fevereiro a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Souza e o levou assim como Flávia para prestar depoimento na delegacia. A polícia informou que a mulher apontou Souza como o autor do homicídio de Isabel. O suspeito isentou Flávia e disse que agiu junto com o adolescente.

Na segunda-feira (27), a polícia conseguiu apreender o adolescente de 17 anos. O jovem contou que foi contratado pela suspeita e receberia R$ 500, para ficar esperando no carro. O delegado Herb Vitor Rodrigues Junior explicou que na verdade o adolescente recebeu apenas R$ 200. No depoimento o jovem completou que todos entraram na casa.

Na versão do adolescente foi Souza quem arrombou a porta e entrou com Flávia em busca de Isabel. E que a vítima partiu para cima do suspeito, segundo o adolescente, nesse momento ele entrou e segurou Isabel. O jovem disse ainda que Souza deu uma facada na barriga e Flávia atingiu Isabel com uma tesourada na cabeça. Em seguida todos fugiram do imóvel.

De acordo com a polícia, durante a perícia no local do crime a equipe encontrou uma pegada de sangue compatível com o sapato usado pelo adolescente. O calçado foi apreendido para exames periciais. A polícia pediu a prisão preventiva de Flávia e Wellington e a internação do adolescente.

