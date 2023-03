Polícia prende dois suspeitos de roubo a posto de combustíveis em Barretos, SP

Crime ocorreu em janeiro deste ano e os ladrões fugiram levando celular e R$ 3 mil. Um dos presos nesta quinta-feira (9) foi encontrado em Colômbia, SP. Ladrões invadem posto e tentam explodir cofre na Avenida do Café

Uma operação das polícias Civil e Militar prendeu nesta quinta-feira (9) dois suspeitos de participação no roubo a um posto de combustíveis em janeiro deste ano em Barretos (SP).

Segundo o delegado Rafael Domingos, no dia do crime, os ladrões usaram um Toyota Corolla para chegar e fugir do estabelecimento às margens da Rodovia Brigadeiro Faria Lima. Câmeras de segurança registraram a ação e o vídeo mostra quando dois armados desceram do veículo e renderam um frentista e um representante do posto. Eles roubaram cerca de R$ 3 mil e o celular de uma das vítimas.

Após identificar o carro usado, a investigação chegou aos ocupantes do veículo. A Polícia Civil pediu à Justiça as prisões temporárias de três homens e ainda cinco mandados de busca e apreensão.

Ladrões seguem em direção ao carro cinza após assaltarem frentista e representante em posto de combustíveis em Barretos, SP

Reprodução/Câmeras de segurança

Nesta quinta-feira, os mandados foram cumpridos por policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise), da Delegacia de Colômbia (SP), e por policiais militares de Colômbia.

De acordo com o delegado, um homem de 32 anos foi preso em Barretos e o automóvel usado no assalto foi encontrado na casa dele.

“O carro é do sogro do investigado, que reside em Barretos, mas era utilizado por ele [suspeito] e pela esposa”, diz o delegado.

Carro usado por trio para assaltar posto de combustíveis em Barretos, SP

Polícia Civil/Divulgação

Em Colômbia, policiais prenderam um homem de 23 anos. Um terceiro suspeito está foragido.

A polícia ainda apura o envolvimento dos homens em outros roubos na região.

Vittorio Rienzo