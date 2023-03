Polícia prende donos de lojas de vestuário e apreende 3 mil produtos falsificados em Campinas

Estabelecimentos comercializavam itens como se fossem de marcas famosas, mas que, na verdade, tratam-se de falsificações. Vários produtos foram apreendidos. Produtos falsificados foram apreendidos em Campinas

A Polícia Civil de Campinas (SP) prendeu na tarde desta terça-feira (14) três donos de lojas de vestuário na metrópole por venda de produtos falsificados.

As prisões ocorreram no âmbito da Operação “Ostentação”, que fiscalizou lojas em que são vendidos vestuários como se fossem de marcas famosas, mas que, na verdade, tratam-se de falsificações. A localização dos estabelecimentos irregulares não foi divulgada.

“Foram fiscalizadas diversas lojas, em diversos bairros da cidade da cidade, na qual em três lojas foram encontrados produtos falsificados, e assim seus proprietários foram presos em flagrante pelo crime contra a propriedade imaterial (art.184 CP)”, diz nota da Polícia Civil.

Além das prisões, cerca de 3 mil produtos como calçados, bonés e bolsas foram apreendidos. Até a publicação desta reportagem, o balanço das apreensões não havia sido divulgado.

Já os proprietários pagaram fiança e irão responder em liberdade.

