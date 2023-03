Polícia prende dupla suspeita de tráfico e apreende 17 quilos de drogas em Araraquara

Dise e DIG investigaram dois homens durante um mês. Operação foi realizada nesta quinta (9). Drogas, objetos e dinheiro apreendidos pela Polícia Civil em Araraquara

Polícia Civil/Divulgação

Dois homens suspeitos de tráfico de drogas foram presos nesta quinta-feira (9), em Araraquara (SP), durante operação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes e da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Pelo menos 17 quilos de drogas foram apreendidos.

Investigações

Segundo o delegado da DIG, Fernando Bravo, após um mês de investigações a polícia identificou dois homens, um suspeito de fornecia a droga e outro que vendia.

Drogas, objetos e dinheiro apreendidos pela Polícia Civil em Araraquara

A Justiça concedeu 3 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nos bairros Cecap e Ieda. Nos locais a polícia encontrou:

13,775 kg de maconha

2,898 Kg de cocaína

0,584 kg de crack

uma prensa hidráulica

balanças de precisão

utensílios domésticos utilizados na confecção da droga

pinos plásticos

5 telefones celulares

R$2.904 em dinheiro trocado.

Os dois homens, ambos de 33 anos, foram levados para a Cadeia de Santa Ernestina.

