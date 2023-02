Polícia prende funcionário por furtar combustível da empresa em que trabalhava no interior SP

O suspeito, de 35 anos, desligava o rastreador do caminhão e estacionava o veículo em um posto de combustíveis, em Maracaí (SP). No local, ele subtraia cerca de 250 litros de combustíveis. Homem armazenava combustível furtado em galões no próprio carro, em Maracaí (SP)

A Polícia Civil de Maracaí (SP) prendeu em flagrante, na quinta-feira (23), um motorista que desviava combustível do caminhão da transportadora onde ele trabalhava.

De acordo com a corporação, a investigação começou após a polícia receber um contato do Paraná denunciando que o homem estaria desviando o combustível da empresa, que fica no estado do Sul.

Ainda segundo a polícia, o suspeito, de 35 anos, desligava o rastreador do caminhão e estacionava o veículo em um posto de combustíveis, em Maracaí, no interior de SP.

No local, ele subtraia cerca de 250 litros de combustíveis, armazenava em galões e guardava num carro dele que estava estacionado no posto de combustível.

Após as informações, a polícia foi até o posto e encontrou o homem transferindo os galões de combustível para o veículo particular, onde recebeu voz de prisão.

Ele foi encaminhado à cadeia de Lutécia (SP), onde aguarda por audiência de custódia.

