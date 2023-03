Polícia prende homens que se esconderam após confronto com a Brigada Militar em Caxias do Sul

Grupo é suspeito de tentativa de homicídio ocorrida horas antes do confronto. Após fuga, veículo capotou. Um dos homens morreu no local e os demais foram capturados ao longo da manhã. Carro capotado após confronto com a polícia em Caxias do Sul

BM/Divulgação

Foram presos os quatro homens que fugiram da polícia após uma tentativa de homicídio seguida de confronto com a Brigada Militar em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (13). O quinto suspeito morreu baleado após o carro utilizado pelo grupo capotar em uma rodovia da região.

O primeiro dos presos foi localizado por volta das 10h15 às margens da ERS-452. Outros dois foram localizados minutos depois, dentro do Arroio do Ouro, no limite entre Caxias e Vale Real. O último foi encontrado por volta de 12h. Duas mulheres também foram presas tentando resgatar os suspeitos do matagal.

A ocorrência começou às 4h, quando o grupo armado invadiu uma casa na BR-116, em Vila Cristina, no sentido Nova Petrópolis. No local, eles balearam um homem no braço. Durante a perseguição, eles capotaram o carro nas margens da ERS-452 e trocaram tiros com a polícia.

Segundo o major Diego Soccol, comandante do 4º Batalhão de Polícia de Choque da BM, o grupo planejava um atentado contra uma pessoa que vive na região. Ao todo, a operação durou cerca de sete horas e contou também com o apoio do Batalhão Aéreo da Brigada Militar e de policiais de Porto Alegre.

“Nós recebemos a informação da inteligência, ontem [domingo, 12], quase de madrugada, que poderia ter um atentado contra um indivíduo que reside entre Vila Cristina e Nova Petrópolis”, diz.

Na casa onde estava o suposto alvo, o grupo atirou contra o homem, que teria reagido. Ele foi preso. Segundo a polícia, 55 tiros foram disparados. Um rapaz de 21 anos foi preso durante a manhã após tentar fugir do local.

A polícia diz que o grupo está envolvido na morte de um homem de 43 anos, em fevereiro, no bairro Desvio Rizzo.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata