Polícia prende idoso suspeito de ameaçar e oferecer dinheiro para estuprar criança no interior de SP

Crime foi registrado no dia 18 de janeiro, em Avaí (SP), mas a prisão temporária ocorreu nesta quinta-feira (26). A Polícia Civil prendeu temporariamente um idoso, de 65 anos, suspeito de estuprar uma criança, de 11 anos, em Avaí, no interior de SP. O crime foi registrado no dia 18 de janeiro, mas a prisão ocorreu nesta quinta-feira (26).

Segundo o delegado responsável pelo caso, Gustavo Bertho Zimiani, a polícia investigava o idoso, já que ele se aproximava da vítima e de outras crianças havia algum tempo. O suspeito, então, passou a oferecer a elas dinheiro e a convidá-las para entrar na casa dele.

De acordo com o delegado, a vítima relatou à polícia que foi ameaçada pelo idoso para entrar na casa. No local, o suspeito teria abaixado a calcinha da menina e a estuprado. Depois, o idoso ainda ofereceu R$ 5 à criança.

Ainda conforme o delegado, a mãe procurou a PM no dia do crime. Com base nisso, os policiais registraram o BO na quarta-feira (24) e ouviram o depoimento da mulher. No dia seguinte, foi emitido o mandato de prisão contra o idoso, cumprido nesta quinta.

O suspeito deve passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (27). Independentemente do resultado, o idoso permanecerá preso por 30 dias, prazo que pode ser prorrogado por mais 30 dias, se necessário.

