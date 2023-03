Polícia prende mais dois investigados por morte de integrante de torcida organizada em Nossa Senhora do Socorro

Três prisões já haviam sido realizadas no dia 22 de março. Mais dois homens investigados por matar espancado um integrante de uma torcida organizada foram presos em Nossa Senhora do Socorro e na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS), na última sexta-feira (24).

Eles estavam sendo procurados pela Polícia Civil. Três prisões já haviam sido realizadas no dia 22 de março.

O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro deste ano, quando foi agredida com pedaços de madeira e pedras no Conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora do Socorro, ao voltar para casa, acompanhada de outros torcedores, após um jogo de futebol no Estádio Estadual Lourival Baptista (Arena Batistão), em Aracaju.

Vito Califano