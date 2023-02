Polícia prende mais um suspeito de matar homem com 16 facadas em 2021 em Porto Velho

Crime ocorreu na Vila Aliança, zona rural da capital, em dezembro de 2021. Suspeito preso neta quarta-feira (15) tem 66 anos. Delegacia de Homicídios prendeu suspeito de 66 anos nesta quarta-feira

Mais um suspeito de matar o jovem Samuel Ferreira Rabelo, em dezembro de 2021, foi preso nesta quarta-feira (15) durante uma ação da Polícia Civil em Porto Velho.

O assassinato de Samuel foi em dezembro de 2021 e, segundo investigação da Delegacia de Homicídios, a vítima foi atingida por 16 facadas num matagal da na Vila Aliança, zona rural.

O crime teria sido motivado porque a vítima tinha desavenças com os suspeitos, o que foi suficiente para eles darem 16 facadas em Samuel.

Outras três prisões já haviam sido realizadas no início de 2022, mas nesta quarta-feira os policiais prenderam um idoso de 66 anos que também participou do homicídio.

