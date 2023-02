Polícia prende mulher por contrabando em Igarapava, SP, e descobre produtos para fabricação de agrotóxicos

Suspeita era passageira de um veículo que transportava pacotes de cigarros sem nota fiscal. Na casa dela, em Minas Gerais, policiais encontraram galões de material químico e dinheiro. Pacotes de cigarros contrabandeados encontrados em veículo Volkswagen Amarok em rodovia de Igarapava (SP)

Uma mulher foi presa em flagrante por contrabando na rodovia SP-328 em Igarapava (SP) neste sábado (11). Segundo a Polícia Militar Rodoviária, na casa da suspeita, os foram encontrados galões de produtos químicos utilizados na fabricação de agrotóxicos, um cheque no valor de R$ 77 mil e R$ 8,9 mil em dinheiro.

Policiais rodoviários faziam uma operação para identificar motoristas que tinham consumido bebida alcóolica, quando deram sinal de parada ao motorista de uma caminhonete. O condutor, no entanto, desobedeceu as autoridades, dando início ao acompanhamento.

Durante a perseguição, o motorista parou e abandonou o veículo na altura do quilômetro 475 da rodovia. Ele fugiu a pé por uma área de mata e deixou a passageira na caminhonete.

Segundo a polícia, dentro do veículo havia várias caixas de cigarros sem notas fiscais.

Ainda durante a abordagem, a mulher informou aos policiais o endereço dela e do motorista. Na casa, localizada em Delta (MG), os policiais militares apreenderam os produtos químicos e o dinheiro.

A ocorrência foi registrada na Delegacia da Polícia Federal (PF) em Uberaba (MG), para onde a suspeita foi encaminhada.

Galões de produtos químicos utilizados para fabricação de agrotóxicos encontrados em casa de suspeita abordada em Igarapava (SP)

