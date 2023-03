Polícia prende no Paraná suspeito de cometer crimes na Paraíba e no Rio Grande do Norte

Homem de 32 anos era considerado foragido e foi preso em Curitiba. Ele é suspeito de roubo e de latrocínio – o roubo seguido de morte. Prisão foi fruto de ação conjunta das polícias do Paraná e da Paraíba

A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) prendeu nesta segunda-feira (13), em Curitiba, um homem suspeito de cometer crimes na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Ele era considerado foragido.

A prisão foi feita no bairro Sítio Cercado, em ação conjunta com a polícia paraibana. O homem é suspeito de roubo e de latrocínio – o roubo seguido de morte.

De acordo com a polícia, em abril de 2021 o suspeito, acompanhado de outro indivíduo, explodiu uma agência bancária e levou o cofre intacto, em Riacho dos Cavalos, na Paraíba.

O homem preso nesta segunda também é suspeito de, em dezembro de 2022, induzir uma vítima a ir a um lugar isolado para roubar a moto dela. No local, a vítima teria sido alvo de pauladas na cabeça. O caso aconteceu Caicó, no Rio Grande do Norte.

“O homem fugiu de lá para cá, se escondeu aqui, e nós conseguimos localizá-lo após a PC-PB solicitar ajuda”, afirmou o delegado da PC-PR Rodrigo Brown.

